Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pedelec-Diebstähle: Polizei Westerstede sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

In der Stadtgemeinde Westerstede ist es am Mittwoch, 26.10.2022 zu zwei Da.-Pedelec-Diebstählen gekommen: Zwischen 12.30 - 16.00 Uhr wurde in Ocholt, in der Straße Am Stümmel, ein schwarzes Damen-Pedelec-Fahrrad der Marke Kreidler, aus einer unverschlossenen Garage entwendet. Am Lenker des Pedelecs befindet sich ein geflochtener, schwarzer Korb.(370332)

Ein weiterer Diebstahl eines Pedelecs fand direkt in der Kreisstadt Westerstede statt und zwar in der Einkaufspassage "Meinardustraße". Das rote Da.-E-Bike stand nur kurz vor einer dort ansässigen Drogeriefiliale und wurde gegen 14.15 Uhr mit samt einer im Fahrradkorb abgelegten schwarzen Jacke entwendet.(369103)

Zeugen der Taten können sich direkt mit der Polizei in Verbindung setzen: 04488/833-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell