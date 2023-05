Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Kehl, Kork (ots)

Zu einem Unfall mit anschließender Flucht des mutmaßlichen Unfallverursachers kam es am Montag gegen 20 Uhr auf der L90 in Kork. Einer 84-jährigen Autofahrerin soll kurz nach dem Ortseingang, von Neumühl her kommend, ein blauer Pkw telweise auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen sein. Die Mercedes Fahrerin musste daraufhin nach rechts ausweichen und fuhr dabei durch einen Zaun eine Böschung hinunter. Der unbekannte Fahrzeugführer des blauen Autos fuhr danach ohne anzuhalten weiter. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Klinikum verbracht. Der oder die unbekannte Fahrer/-in, wie auch weitere Zeugen des Vorfalles, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen.

