POL-OG: Rastatt - Unbelehrbar

Während sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr in der Badener Straße befand stellten sie fest, dass ein 20-jähriger VW-Fahrer in Richtung Rheinau fuhr und beim Abbiegen in die Kehler Straße das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage missachtete. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Pkw in der Lützowerstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden, wobei beim Fahrer Alkoholgeruch und gerötete Augen festgestellt wurden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von über 1,5 Promille. Einen gültigen Führerschein konnte durch den Mann nicht vorgezeigt werden. Das Fahrzeug wurde im Anschluss auf einem Parkplatz abgestellt. Gegen 4 Uhr wurde der der 20-jährige Fahrer erneut auf dem Fahrersitz seines VW, bei laufendem Motor, festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Heranwachsenede offenbar per Taxi nach Hause gefahren war und seinen Zweitschlüssel geholt habe. Eine zweiten Trunkenheitsfahrt konnte im Anschluss verhindert werden. /vo

