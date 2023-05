Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Bühl (ots)

In der Rheinstraße kam es am Montagabend gegen 18 Uhr zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Befahren der Rheinstraße einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw der Marke BMW. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Mini handeln. Zeugen, die im genannten Zeitraum an den beschriebenen Örtlichkeiten etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

