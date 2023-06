Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hachenburg (ots)

Am Samstag, den 24.06.2023, gegen 08:15 Uhr kam auf der L281(Leipziger Straße), Ortsausgang Hachenburg in Richtung Schneidmühle, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam ein 18-Jähriger zunächst aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der entgegenkommende Pkw kam in Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 37-jährige Unfallgegner wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von ca. 25.000EUR. Für die Unfallaufnahme war die L281 für ca. 2 Stunden gesperrt.

