Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bei Aquaplaning in der Ausfahrt mehrfach gedreht

A 61/Gensingen (ots)

Offenbar zu schnell für die Witterungsbedingungen fuhr ein 19-Jähriger am 26.3.2023 gegen 08:09 Uhr als er an der Anschlussstelle Bad Kreuznach die A 61 verlassen wollte. Dabei wollte der junge Mann mit seinen beiden 18-jährigen Mitfahrern in Fahrtrichtung Ludwigshafen fahrend von der Autobahn abfahren. Bei Regen und Aquaplaning geriet der Wagen außer Kontrolle und ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach und prallte in die linke und auch in die rechte Schutzplanke. An dem Renault-Kleinwagen entstand am Ende ein Sachschaden, den die Polizei auf ca. 3000 Euro schätzt. Alle Insassen bleiben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten allerdings bei dem 19-Jährigen Hinweise auf Drogenkonsum fest. Da auch ein Vortest positiv verlief, musste der junge Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem 19-Jährigen, der erst seit knapp einem Jahr über eine Fahrerlaubnis verfügt, droht nun der Verlust der Fahrerlaubnis, ein Strafverfahren sowie ein Bußgeldverfahren.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell