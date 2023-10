POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Neue Bezirksdienstbeamtin bei der Polizei in Schieder-Schwalenberg.

Polizei Lippe

Seit September 2023 ist Isabell von der Heide neue Bezirksdienstbeamtin für die Menschen in Schieder-Schwalenberg. Polizeihauptkommissarin Isabell von der Heide ist ab sofort für Schieder, Schwalenberg, Wöbbel, Brakelsiek, Lothe, Ruensiek, Siekholz und Glashütte zuständig. Damit löst sie Polizeihauptkommissar Marcel Schenk ab, der zukünftig den Bezirksdienst für Lügde übernimmt. Die 39-Jährige hat ihren Dienstsitz im Kurpark in den Räumlichkeiten des Schlosses Schieder (Im Kurpark 1, 32816 Schieder-Schwalenberg). Sie ist telefonisch unter der Nummer 05282 8089 erreichbar. Isabell von der Heide ist seit 2003 bei der Polizei NRW. Seit 2006 ist sie bereits in Lippe aktiv und hat während ihrer Zeit im Wachdienst auf der Polizeiwache in Blomberg bereits viele Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürgern von Schieder und der Umgebung aufgebaut. Sie lebt mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern in Lügde. In ihrer Freizeit erkundet sie gerne die schöne Landschaft von Lippe, sei es beim Wandern oder Radfahren. Zusammen mit ihrer Familie entdeckt sie am liebsten immer wieder neue lippische Ausflugsziele, die sie begeistern. In ihrer neuen Rolle als Kontaktbeamtin steht Isabell von der Heide als erste Anlaufstelle für alle polizeilichen Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung: "Da ich selbst Mutter bin, freue ich mich besonders auf die Begegnungen mit den jüngsten Mitgliedern der Gemeinschaft bei meinen Besuchen in Kindergärten und Schulen vor Ort. Mir liegt es am Herzen, dass die Menschen in meinem Bezirk gut mit mir zusammenarbeiten und ich ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann."

