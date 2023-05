Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßliche Ladendiebe - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Swisttal (ots)

Das Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss zwei bislang unbekannte, mutmaßliche Ladendiebe. Das Duo soll Mitte Februar 2023 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (13.02. und 14.02.) Waren in einem Schreibwarengeschäft in Swisttal-Heimerzheim entwendet haben. Dabei gingen die Tatverdächtigen arbeitsteilig vor. Sie wurden von der Videoüberwachungsanlage des Geschäftes aufgezeichnet.

Bilder der Verdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/104980

Wer Angaben zur Identität der Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk16.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell