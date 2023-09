POL-IZ: 230904.4 Hohenlockstedt: Diebstahl bei günstiger Gelegenheit

Kellinghusen (ots) - Donnerstagmittag ist in Kellinghusen der Dachstuhl eines Hauses aus unklarer Ursache in Brand geraten. Das Feuer war schnell gelöscht, die Schadenshöhe liegt bei etwa 5.000 Euro. Gegen 13.30 Uhr brach im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Mittelstraße ein Feuer aus. Ein Nachbar bemerkte dies und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen zügig, so dass sich ...

