POL-LIP: Lügde. Schwerer Verkehrsunfall - Fahrerin ohne Führerschein unterwegs.

Lippe (ots)

Eine 74-jährige Frau aus Bad Pyrmont fuhr mit ihrem Renault Megan auf der Höxterstraße (L946) in Richtung Elbrinxen. Aufgrund geistiger und körperlicher Einschränkungen kam sie von der Fahrbahn ab und schrammte auf einer Strecke von über 150 Meter an einer Leitplanke entlang. Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug selbst und über 20 Elementen der Fahrbahnbegrenzung. Die Frau blieb unverletzt, Sie konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

