POL-LB: Renningen: nach Vorfall in der Wiesenstraße sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Freitag (15.09.2023) schlugen noch unbekannte Täter in der Max-Eyth-Straße in Steinenbronn zu. Die Unbekannten hebelten ein Fenster eines Firmengebäudes auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Sie durchwühlten Möbelstücke in einem Büro und brachen im weiteren Verlauf einen Tresor auf, indem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Das Bargeld stahlen die Täter und ...

