Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Größerer Polizeieinsatz in Büderich

Wesel (ots)

Am Samstag, 09.09.2023, meldete sich die Mutter eines 15-jährigen Weselers, da sich ihr Sohn in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und in der gemeinsamen Wohnung in Wesel-Büderich randaliere.

Bei Eintreffen der Polizei zog sich der 15-Jährige unter Vorhalt eines Messers in sein Zimmer zurück und verweigerte jegliche Kontaktaufnahme. Um den 15-Jährigen, aber auch Unbeteiligte, in seinem akuten Zustand nicht weiter zu gefährden, forderten die eingesetzten Polizeibeamten Verstärkung an. Neben einem Sondereinsatzkommando kam auch eine Verhandlungsgruppe zum Einsatz. Das intensive Gespräch mit den Polizeibeamten führte schließlich dazu, dass der 15-Jährige friedlich seine Räumlichkeiten verließ und die Beamten zur Polizeiwache nach Wesel begleitete.

Derzeit wird geprüft, ob der 15-Jährige weitere medizinische Betreuung benötigt.

Bei dem Einsatz kam niemand zu Schaden.

Für die Dauer des Einsatzes richtete die Polizei auf dem Hagelkreuzweg in Wesel-Büderich eine Kräfte-Sammelstelle ein, was zu einem erhöhten Aufkommen an Polizeifahrzeugen in diesem Bereich führte.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell