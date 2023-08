Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Ausparken touchiert - Zeuge beobachtet Unfall

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 56-Jähriger wurde am Donnerstagmittag in der Schulstraße Zeuge eines Verkehrsunfalls. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Das Fahrzeug konnte dank des Mannes ausfindig gemacht werden. Er beobachtet wie ein silberner Seat beim rückwärts Ausparken den am Straßenrand geparkten Pkw eines 44-Jährigen beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Der Zeuge informierte den 44-Jährigen daraufhin, welcher dann die Polizei kontaktierte. Anhand des Kennzeichens, welches sich der Zeuge aufschrieb, konnten die zuständigen Beamten das Fahrzeug im Donnersbergkreis ausfindig machen. Die Halterin gab zunächst an, nichts von dem Unfall mitbekommen zu haben. Die Ermittlungen dauern an. |ksr

