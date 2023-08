POL-PPWP: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Autoknacker haben sich in der Kirchtalstraße gleich an zwei Autos zu schaffen gemacht. Aus einem Jeep stahlen die Unbekannten unter anderem die Zulassungsbescheinigung des Pkw, eine Tankkarte sowie einen Rucksack. Aus einem Audi verschwand der Fahrzeugschein. Die 24-jährige Halterin des Jeeps war am Mittwoch von Passanten auf eine geöffnete Tür an ihrem Pkw aufmerksam gemacht ...

mehr