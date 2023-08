Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei auf einen Streich - Diebe knacken Autos von Pärchen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Autoknacker haben sich in der Kirchtalstraße gleich an zwei Autos zu schaffen gemacht. Aus einem Jeep stahlen die Unbekannten unter anderem die Zulassungsbescheinigung des Pkw, eine Tankkarte sowie einen Rucksack. Aus einem Audi verschwand der Fahrzeugschein. Die 24-jährige Halterin des Jeeps war am Mittwoch von Passanten auf eine geöffnete Tür an ihrem Pkw aufmerksam gemacht worden. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass ihr Auto durchwühlt wurde. Aufgrund des Diebstahls aus dem Pkw der 24-Jährigen, überprüfte deren Partner ebenfalls seinen dahinter geparkten Audi. Er stellte ebenso einen Diebstahl fest. In Anbetracht der direkten Nähe beider Fahrzeuge schließt die Polizei einen Zusammenhang beider Taten nicht aus. Zeugen, die den Diebstahl im Zeitraum von Dienstag, 13 Uhr, zu Mittwoch, 15 Uhr, beobachtet haben, oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt aufzunehmen. |ksr

