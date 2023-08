Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisster aufgefunden - 75-Jähriger sitzt stundenlang im Bus

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Stadtgebiet hat am Mittwochmorgen ihren stark dementen Ehemann als vermisst gemeldet. Sie gab an, den 75-Jährigen zuletzt an diesem Morgen gesehen zu haben. Seitdem würde jede Spur von ihm fehlen. Auch seine Schuhe sowie Jacke seien verschwunden. Da die Seniorin den Beamten den Hinweis geben konnte, dass ihr Mann schon seit Wochen davon spreche, nach Nordrhein-Westfalen zu fahren, wurde die Suche auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausgedehnt. Und tatsächlich: Am Nachmittag wurde der Vermisste in einem Linienbus entdeckt. Ein Busfahrer informierte die Polizei, dass er den Demenzkranken seit dem Morgen transportierte. Er war wohlauf und konnte zu seiner Frau nach Hause gebracht werden. |ksr

