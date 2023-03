Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Mehrfamilienhauses

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend, gegen 19.00 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Schillerstraße gemeldet. Dort war in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Hausbewohner konnten eigenständig den Gebäudekomplex verlassen. Dabei verletzten sich 10 Anwohner leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht, eine Person (weiblich, 63 Jahre) verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Ob das Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar ist, wird durch Fachleute geprüft. (jd)

