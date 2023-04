Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus

Drei Gleichen OT Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag gegen 18.00 Uhr kehrte die 59-jährige Eigentümerin eines Einfamilienhauses aus der Straße am Seeberg nach ihrem Osterurlaub in ihr Wohnhaus zurück. Hierbei musste die Eigenheimbesitzerin den Einbruch in ihre Räumlichkeiten feststellen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei in Gotha davon aus, dass sich die Tat in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag ereignet haben muss. Dem oder den unbekannten Täter(n) gelang es Bargeld in Höhe eines mittleren vierstellen Betrages zu erbeuten. Zeugen, die möglicherweise tatzusammenhängende Wahrnehmungen im Vorfeld der Tat gemacht haben bzw. sachdienliche Hinweise zur Tat selbst geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 sowie unter Angabe der Bezugsnummer 0096056/2023 zu melden. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell