Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 18.25 Uhr ein Verkehrsunfall in der August-Creutzburg-Straße auf Höhe der dortigen Pizzeria. Der oder die Fahrzeugführer(in) des blauen PKW Suzuki, Typ Wagon R soll zuvor in Richtung Eschleber Straße mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte letztendlich mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen vor Ort ist es momentan Gegenstand der Ermittlungen den Fahrzeugführer des Unfallfahrzeugs zu eruieren. Das Unfallfahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Bei zwei Personen, welche als Fahrzeugführer in Betracht kommen, wurde die Einnahme alkoholischer Genussmittel und zudem das Nichtvorhandensein einer gültigen Fahrerlaubnis festgestellt. Unfallzeugen, Ersthelfer an der Unfallstelle sowie Fahrzeugführer, welche möglicherweise durch den PKW Suzuki gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 (unter Angabe der Bezugsnummer 0096053/2023) zu melden. (rak)

