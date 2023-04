Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht mit LKW - Zeugen gesucht

Stadtilm (ots)

Ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Verlassen der Unfallstelle, ereignete sich am Samstagfrüh in der Weimarischen Straße, in Stadtilm. Hierbei überquerte ein unbekannter LKW, aus bisher ungeklärter Ursache, eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen samt Halterung. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Boden gerissen. Außerdem flogen hierdurch herausgerissene Pflastersteine einige Meter weit. Anschließend flüchtete der LKW in unbekannte Richtung. Bei dem LKW soll es sich um einen LKW der Größenordnung 12,5 Tonnen handeln und einen rot-gelben Kasten haben. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können. Die Polizei Ilmenau nimmt die Hinweise telefonisch 03677/601124, unter Nennung der Bezugsnummer 0096242/2023, entgegen.(rk)

