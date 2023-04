Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Vergangene Nacht begaben sich Unbekannte zu einem Vereinsgebäude auf dem Sportplatz in der Marienstraße. Der oder die Täter gelangten in die Räumlichkeiten und richteten einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0095447/2023. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell