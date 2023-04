Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeuge meldet Sachbeschädigung

Gotha (ots)

Ein Zeuge meldete heute Nacht gegen 03.00 Uhr der Polizei, dass sich ein Jugendlicher im Bereich der Beethovenstraße an mehreren Pkw zu schaffen machte. Die Polizei kam zum Einsatz und konnte einen 23-Jährigen stellen. Er stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Der 23-Jährige muss sich nun in mindestens zehn Fällen der Sachbeschädigung an Kfz strafrechtlich verantworten. Bei allen Fahrzeugen hat er demnach die Kennzeichentafeln teilweise oder vollständig abgerissen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell