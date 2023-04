Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall nach geänderter Vorfahrtsregelung

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag gegen 16.30 Uhr ereignete sich in der Uelleber Straße Ecke Südstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt und zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 39-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW Audi die Uelleber Straße in Richtung Innenstadt und übersah dabei die geänderte Verkehrsführung im Bereich der Südstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Audi-Fahrer mit dem vorfahrsberechtigten Fahrer eines VW T-Roc, welcher aus der Südstraße kommend nach links auf die Uelleber Straße einbog. In Folge der Kollision stieß das Fahrzeug des 39-Jährigen mit einem entgegenkommenden PKW Skoda zusammen. Der 60-jährige Fahrer des VW sowie die 32-jährige Beifahrerin des Unfallverursacher wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe an allen Fahrzeugen wird seitens der Polizei mit ca. 25.000 Euro beziffert. (rak)

