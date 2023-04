LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Witzleben (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 87-jähriger Fahrer eine Opel befuhr gestern Mittag die K5 von Achelstädt in Richtung Witzleben. In einer Rechtskurve kam der Mann mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. An dem Opel sowie mehreren Segmenten der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 13.000 Euro, Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

