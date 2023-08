Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bankverbindung geändert - Betrüger ergaunern Betrag in fünfstelliger Höhe

Kaiserslautern (ots)

Betrüger erschlichen sich am Montagnachmittag eine Summe in Höhe von mehr als 12.000 Euro. Ihre Masche: Sie gaben an, dass die Bankverbindung einer Rechnung veraltet sei und ersetzten diese durch eine neue IBAN. Dem 51-jährigen Opfer fiel der Schwindel zunächst nicht auf. Er hatte eine Rechnung eines Dachdeckerbetriebs, welcher tatsächlich Arbeiten bei ihm ausgeführt hatte, per Email erhalten. Kurze Zeit später meldeten sich die Betrüger unter dem gleichen Namen ebenfalls per Mail und gaben die vermeintliche Änderung der IBAN bekannt. Der Mann dachte sich nichts dabei und überwies den fünfstelligen Betrag. Erst bei einem späteren Telefonat mit der Firma stellte sich heraus, dass der 51-Jährige Betrügern zum Opfer gefallen war. Er erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen nach den Absendern des gefälschten Schreibens laufen. |ksr

