FW Bergheim: Erste Unwetterbilanz der Feuerwehr Bergheim: 17 unwetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet

Bergheim (ots)

Vollgelaufene Keller und Straßen sowie ein umgestürzter Baum mussten am Donnerstagabend von den Kräften der Feuerwehr Bergheim beseitigt werden. Zwischen 18:45 Uhr und 22:00 Uhr musste die Feuerwehr Bergheim insgesamt zu 17 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Drei weitere Alarme, die nicht mit dem Unwetter in Verbindung standen, kamen dazu. Die meisten Einsätze wurden im Bereich Rheidt-Hüchelhoven und Fliesteden abgearbeitet.

Gegen 18:45 Uhr wurden die Feuerwehrleute zum ersten wasserbedingten Einsatz nach Paffendorf alarmiert. Daraufhin folgten weitere Einsätze innerhalb kürzester Zeit. Um die Kreisleitstelle zu entlasten, wurde die Kommunale Koordinierungsstelle (KKS) auf der Feuerwache Bergheim in Betrieb genommen. Aufgrund der umfangreichen Vorwarnungen zum möglichen Unwetter konnte der Betrieb bereits am Donnerstagmorgen vorbereitet werden, sodass die KKS zeitnah ihren Betrieb aufnehmen konnte.

Zu einer Häufung von Einsätzen kam es gegen 19:00 Uhr im Bereich Rheidt-Hüchelhoven. Im Doppeldorf mussten insgesamt sechs Einsätze abgearbeitet werden. In den meisten Fällen stand Wasser in den Kellern. In einem Fall musste an der Landstraße 279 im Bereich der Mönchhöfe ein umgestürzter Baum von der Fahrbahn beseitigt werden. Am späten Abend versperrte ein weiterer Baum die Fortuna-Straße in Niederaußem. Dieser wurde ebenfalls beseitigt. Anschließend beseitigten die Kräfte der Einheit Niederaußem noch ein Gefahrenstelle durch ein loses Kabel an der Voltastraße in Niederaußem. Weitere Wassereinsätze wurden in Fliesteden, Quadrath-Ichendorf und Glesch/Paffendorf abgearbeitet.

Parallel zum Unwetter mussten die Einsatzkräfte zu einem ausgelösten Heimrauchmelder zur Bendenstraße nach Bergheim-Kenten ausrücken. Hier hatte ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund Alarm geschlagen. Außerdem wurde im Bereich der Bethlehemerstraße in Bergheim eine rund 40 Meter lange Ölspur aufgenommen. Gegen 20:30 Uhr folgte ein weiterer Alarm in Auenheim. An der Straße Am Langgraben sollte ein PKW brennen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute aus Niederaußem stand ein PKW in Vollbrand. Dieser konnte schnell gelöscht werden.

Im Einsatz waren die Einheiten Rheidt-Hüchelhoven, Glesch-Paffendorf, Glessen, Bergheim, Niederaußem und die hauptamtliche Wache. Zur Schadenshöhe im Stadtgebiet kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

