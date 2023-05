Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Feuerwehr löscht Gartenlaube in Bergheim

Bergheim (ots)

In einer Gartenanlage an der Niederembter Straße in Bergheim-Glesch brach am frühen Samstagmorgen ein Feuer aus. Gegen 04:15 Uhr erreichte der Notruf die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Art Unterstand und eine Laubenanlage in Brand. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer mit einem Rohr schnell bekämpfen. Im Anschluss daran folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten. Glücklicherweise befand sich der Unterstand weit entfernt von der Wohnbebauung. Aufgrunddressen entließ Einsatzleiter Reinhold Koch schon nach kurzer Zeit die ersten Kräfte von der Einsatzstelle. Gegen 05:30 Uhr konnte der Einsatz dann endgültig beendet werden.

Im Einsatz waren rund 35 Einsatzkräfte der Einheiten Glesch/Paffendorf, Bergheim und Thorr sowie der hauptamtlichen Wache. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell