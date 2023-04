FW Bergheim: Abschlussmeldung Chlorgasunfall: 21 Kinder und drei Erwachsene in Bergheimer Schwimmbad verletzt - Weitere Verletzte bei Unfall auf Autobahn

Feuerwehr Bergheim

Abschlussmeldung Chlorgasunfall: 21 Kinder und drei Erwachsene in Bergheimer Schwimmbad verletzt - Weitere Verletzte bei Unfall auf Autobahn

Bergheim (ots)

Bergheim - Einsatzreicher Mittag für die Feuerwehr Bergheim am heutigen Dienstag (18.04.). Bei einem Chlorgasunfall am Vormittag wurden 21 Kinder und drei Erwachsene verletzt. Zwei weitere Personen wurden bei einem Unfall zwischen einem PKW und einem LKW auf der Autobahn 61 bei Bergheim verletzt.

Gegen 11:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Oleanderbad an der Straße Auf der Helle nach Bergheim Quadrath-Ichendorf alarmiert. "Als die Lehrkräfte und die Badeaufsicht während des Schwimmunterrichts einen stechenden Geruch wahrnahmen, evakuierten sie die 21 Kinder in einen sicheren Bereich und alarmierten die Feuerwehr", schildert Feuerwehrsprecher Thomas Junggeburth.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde schnell klar, dass eine kleine Menge Chlorgas ausgetreten war. Die 21 Kinder und drei Erwachsene wurden durch Notärzte und den Rettungsdienst in einem Linienbus betreut und behandelt. Aufgrund der großen Zahl an Verletzten wurden unter dem Stichwort "Massenanfall an Verletzten 10" weitere Rettungswagen und Notärzte zur Einsatzstelle beordert. Alle 21 Kinder wurden in umliegende Kinderkrankenhäuser transportiert. Die Eltern konnten im Verlauf des Einsatzes über das Schülersekretariat, der Grundschule am Schwarzwasser in Bergheim-Ahe, das jeweilige Zielkrankenhaus der Kinder erfragen. Alle Kinder wurden mit leichten bis mittelschweren Atemwegsreizungen behandelt. Entgegen der Erstmeldung der Feuerwehr mussten die drei betroffenen Erwachsenen nicht in Krankenhäuser transportiert werden.

Die Feuerwehr nahm im Schwimmbad umfangreiche Mess- und Lüftungsmaßnahmen vor. "Außerdem haben wir für die Polizei Wasserproben entnommen", sagt Einsatzleiter Peter Keuthmann. Ob Wartungsarbeiten im Schwimmbad mit dem Chlorgasaustritt in Zusammenhang stehen, wird durch die Polizei ermittelt. Gegen 13:40 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

Im Einsatz waren 43 Einsatzkräfte der Feuerwehr von der hauptamtlichen Wache Bergheim, der Einheiten Quadrath-Ichendorf, Ahe, Oberaußem und der Messeinheit Bedburg-Kirchherten. Seitens des Rettungsdienstes waren elf Rettungswagen, vier Notärzte, der Leitende Notarzt, der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuz und vom Führungsdienst der Feuerwehr Frechen im Einsatz.

+++ Verkehrsunfall auf der Autobahn mit zwei Verletzten+++

Noch während des Einsatzes in Quadrath-Ichendorf wurden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gegen 13:30 Uhr auf die Autobahn 61 in Richtung Koblenz alarmiert. Dort waren ein PKW und ein LKW kollidiert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie mussten aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Ebenfalls Betroffen war ein Hund, der vor Ort ebenfalls vom Notarzt untersucht wurde.

Die Feuerwehr sperrte die Autobahn für die Zeit der Rettungsmaßnahmen. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und aufgenommen. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Zur Schadenshöhe und zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Einheiten Bergheim, Quadrath-Ichendorf und der hauptamtlichen Wache sowie der Rettungsdienst.

