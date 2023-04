Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: ERSTMELDUNG Chlorgasunfall: 21 Kinder und drei Erwachsene in Bergheimer Schwimmbad verletzt

Bergheim (ots)

Bergheim - Derzeit läuft in Bergeim Quadrath-Ichendorf ein größerer Rettungs- und Feuerwehreinsatz. Bei einem Chlorgasaustritt in einem Schwimmbad an der Straße Auf der Helle wurden 21 Kinder und drei Erwachsene verletzt. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Alle Kinder werden derzeit mit leichten bis mitteren Verletzungen in umliegende Kinderkrankenhäuser transportiert.

Ab 13 Uhr können Eltern die Zielkrankenhäuser über das Sekretariat der Grundschule Am Scharzwasser erfragen. Bis dahin werden die Kinder durch Notärzte und den Rettungsdienst in einem Linienbus betreut. Auch drei Erwachsene werden behandelt und in Krankenhäuser transportiert.

Bei Wartungsarbeiten war es aus bislang unbekannter Ursache zum Austritt einer Kleinstmenge des Chlorgas gekommen. Als die Lehrkräfte und die Badeaufsicht einen stechenden Geruch bemerkten, evakuierten sie sofort die Kinder aus dem betroffenen Bereich und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Bergheim ist mit mehreren Einheiten im Einsatz. Für den Rettungsdienst wurde das Stichwort "Massenanfall von Verletzten" ausgerufen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen die Notrufleitungen freizuhalten! Halten Sie zudem An- und Abfahrtswege rund um die Einsatzstelle am Oleanderbad frei.

Weitere Informationen folgen.

