Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Kellerbrand in Bergheim - Feuerwehr rettet Familie von Balkon

Bergheim (ots)

Bergheim - In einem Keller eines Mehrfamilienhauses am Forellenweg in Bergheim-Auenheim ist am Montagabend gegen 19:45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete eine Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern, von einem Balkon im zweiten Obergeschoss. Sie blieben unverletzt. Das Feuer im Keller konnte schnell gelöscht werden.

Parallel zur Rettung der Familie über die Drehleiter gingen zwei Trupps unter schwerem Atemschutz in den Keller vor. Dort brannte Unrat. Das Feuer konnte mit zwei Rohren schnell gelöscht werden.

Die gerettete Familie wurde vor Ort von einem Notarzt gesichtet. Alle vier blieben unverletzt. Das Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter belüftet und freigemessen.

Im Einsatz waren rund 50 Einsatzkräfte der Einheiten Niederaußem, Oberaußem, Rheidt-Hüchelhoven, dem Einsatzleitwagen aus Quadrath-Ichendorf und der hauptamtlichen Wache sowie dem Rettungsdienst unter der Leitung von Brandamtmann Jörg Bodewig. Gegen 21:00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell