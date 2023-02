FW Bergheim: Feuerwehr rettet Person bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr Bergheim

Feuerwehr rettet Person bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Bergheim

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte am Sonntagmittag gegen 14:10 Uhr ein ausgedehnter Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bergheim-Ahe verhindert werden. Aufmerksame Anwohner alarmierten die Feuerwehr als Rauch aus dem Keller an der Straße Im Wohnpark aufstieg. Eine Person wurde von der Feuerwehr aus dem Keller geführt, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Meldung der Kreisleitstelle über einen Kellerbrand, in dem von rund 55 Personen bewohnten Mehrfamilienhaus. Da sich noch eine Person im Keller befinden sollte, suchten sofort zwei Trupps unter Atemschutz den Keller ab und konnten den Mann zügig über die Rückseite ins Freie bringen. Der Rettungsdienst untersuchte den Patienten an der Einsatzstelle. Er musste nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Ein anderer Trupp löschte den brennenden Kellerverschlag. Im Anschluss fanden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen statt. Zur Entrauchung des Gebäudes wurden zwischenzeitlich bis zu drei Hochleistungslüfter eingesetzt. Nach anschließender Schadstoffmessung wurde der Keller durch den Hausmeister gesichert.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und der Einheiten aus Ahe, Thorr und Quadrath-Ichendorf sowie der Führungsdienst unter der Leitung von Hauptbrandmeister Manuel Elster. Gegen 16:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

