Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Eine Person bei Verkehrsunfall bei Bergheim verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bergheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall musste am Dienstagabend die Kreisstraße 41 bei Bergheim voll gesperrt werden. Gegen 17:50 Uhr wurde die Feuerwehr zur K41 in Höhe der dortigen Biogasanlage alarmiert. Eine Frau war mit ihrem PKW gegen einen Baum geprallt und kam im Straßengraben zum Stehen. Sie wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Ersthelfer die Frau bereits aus ihrem PKW befreit. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten die Verletzte. Aufrund der schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle beordert. Die Kreisstraße wurde für die umfangreichen Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und leuchtete Unfall- und Landestelle weiträumig aus. Gegen 19:45 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des PKW.

Im Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache, der Einheit Glesch/Paffendorf und des Rettungsdienstes unter der Leitung von Brandinspektor Thomas Schiffer. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell