Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Versuchter Einbruch

Lippe (ots)

Unbekannte Täter versuchten, sich in der Samstagnacht am 14.10. gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Straße Am Bexterholz zu verschaffen. Dazu schlugen sie gegen 03:40 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe des Geschäftes ein. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Vermutlich wurden die Täter durch das Auslösen der akustischen Alarmanlage von einer Tatausführung abgehalten. Hinweise zu verdächtigen Personen in der Nähe des Objektes nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

