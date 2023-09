Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Vermisster Schwimmer aufgefunden

79576 Weil am Rhein (ots)

Der am vergangenen Dienstag vermisst gemeldete 74-jährige Schwimmer wurde am Mittwochabend um kurz nach 22:00 Uhr von Tauchern der DLRG tot geborgen. Die Spezialisten hatten bei ihrer Suche Nahe der Badestelle zuvor eine in ca. 5 Meter Tiefe treibende leblose Person festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Badeunfall. Die Unglückstelle befindet sich ca. 3 Kilometer vom Stauwehr Märkt entfernt. Der Bereich wird aufgrund seiner geringen Strömungsverhältnisse gerne zum Schwimmen genutzt. Dennoch weist die Wasserschutzpolizei, die dem Polizeipräsidium Einsatz angehört, darauf hin, stets in Begleitung schwimmen zu gehen, sich in Ufernähe aufzuhalten und den Kreislauf zuvor an die Wassertemperatur zu gewöhnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell