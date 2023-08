POL-FR: Klettgau-Erzingen: Motorroller gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 15.08.2023, gegen 17:30 Uhr, ist eine Motorradfahrerin auf der K 6591 auf der Gemarkung von Ibach bei Lindau in einer Kurve von der Straße abgekommen und gestürzt. Die 24-jährige verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad blieb augenscheinlich unbeschädigt. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

