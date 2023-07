Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Octavia in Fleisbach zerkratzt + Werbeaufsteller in die Lemp geworfen + An Motorhaube vergriffen +

Dillenburg (ots)

Sinn-Fleisbach: Lack zerkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter im Lack eines Skodas zurückließ. Der graue Octavia Kombi parkte zwischen Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr in der Pfarrer-von-Oven-Straße, in Höhe der Hausnummer 13. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack des Fahrzeugs. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Werbeaufsteller beschädigt -

Nachdem Unbekannte einen Werbeaufsteller der "SPD" beschädigten, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Der Aufsteller stand gestern Abend vor dem Eingang des Bürgerhauses in der Marktstraße und bewarb eine Veranstaltung der Partei. Die Täter griffen sich den Aufsteller zwischen 19.15 Uhr und 20.40 Uhr und warfen ihn in die "Lemp". Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Steindorf: An Motorhaube vergriffen -

Im Zeitraum vom 29.06.2023 (Donnerstag) bis zum 11.07.2023 (Dienstag) vergriffen sich Unbekannte an dem Lack eines grauen VW Passat. Die Täter zogen einen rauen Gegenstand mehrfach über die Motorhaube des Kombis und hinterließen Schleifspuren auf dem Lack. Mit welchem Gegenstand die Unbekannten die Beschädigungen einbrachten, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf mindestens 1.500 Euro. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum an dem VW Passat beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

