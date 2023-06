Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher entwenden Küchenmaschinen und Musikinstrument

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Haus in der Silcherstraße in Karlsruhe Grünwinkel ein. Offenbar hebelte der oder die Täter eine Tür auf und entwendeten im Anschluss zwei Küchenmaschinen sowie eine Posaune.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe West unter der Rufnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

