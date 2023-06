Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt durch Innenstadt

Karlsruhe (ots)

Mit der vorläufigen Festnahme eines 24-jährigen Motorradfahrers in der Gartenstraße endete am Dienstagmittag eine Verfolgungsfahrt der Polizei. Der Beschuldigte setzte sich bei seiner Ergreifung zur Wehr. Vorausgegangen waren diverse Verkehrsverstöße des Kradfahrers.

Gegen 14:15 Uhr bemerkte eine Motoradstreife der Polizei einen Motorradfahrer, der auf der Brauerstraße mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit rechts an einer Fahrzeugkolonne vorbeifuhr. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn versuchte der Motorradpolizist daraufhin, zu dem verdächtigen Motorrad aufzuschließen. Dessen 24-jähriger Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug in der Folge weiter, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei überfuhr der Flüchtende bei Fahrgeschwindigkeiten von vorläufig geschätzt über 100 km/h mehrere rote Ampeln. Beim Einbiegen in die Gartenstraße kollidierte der Beschuldigte beinahe mit einer Fußgängerin, die einen Zusammenstoß nur durch einen beherzten Sprung auf die Seite abwenden konnte. Im weiteren Verlauf der Gartenstraße kam der tatverdächtige Kradfahrer abrupt zum Stehen, was die verfolgende Polizeistreife zum Aufschließen nutzen konnte. Unvermittelt soll der 24-Jährige seitlich zum Tritt nach dem Polizeibeamten angesetzt haben, in dessen Folge beide Kradfahrer zu Fall kamen. Als der Verdächtige dann zu Fuß erneut zur Flucht ansetzte, gelang es dem Polizeibeamten unter Androhung und Anwendung unmittelbaren Zwangs, den Mann zu überwältigen und mit Handschließen zu fixieren. Wenig später erreichten weitere Streifenbesatzungen den Festnahmeort und eilten ihrem Kollegen zu Hilfe.

Bei der Personenkontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf Drogenkonsum und ein Drogenvortest verlief positiv auf THC-Konsum. Deshalb musste der Verdächtige im Anschluss für eine Blutprobe in das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt gebracht werden.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit Ermittlungen unter anderem wegen Verdachtslagen auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss und Rotlichtverstößen rechnen. Die Fahrzeugschlüssel seines Motorrads wurden vorläufig sichergestellt. Der Fahrer des Polizeimotorrads verletzte sich bei dem Sturz nur leicht und konnte seinen Dienst zunächst fortsetzen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen. Zeugen, Hinweisgeber und insbesondere die Fußgängerin, die dem herannahenden Motorrad mit ihrem Sprung zur Seite ausweichen musste, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

