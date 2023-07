Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Wem gehört das schwarze Mountainbike? + Gefahrguttransporte im Visier + Verlorene Ladung auf der B 255 bei Herbornseelbach + BMW im Forum-Parkhaus zerkratzt +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Nach Fahrraddiebstahl sucht Polizei Eigentümer -

Die Dillenburger Polizei sucht den Besitzers eines schwarz-roten Mountainbikes. Die Ordnungshüter stellten das Gefährt sicher und ermitteln gegen einen 43-jährigen Herborner wegen Diebstahls. Allerdings fehlt der Besitzer. Der Täter hat das nicht verschlossene Fahrrad nach eigenen Angaben am 26.06.2023 (Montag), zwischen 10.00 Uhr und 23.00 Uhr im Hofgarten in Dillenburg gestohlen. Das Mountainbike der Marke "Specialized" hat einen schwarzfarbenen Rahmen mit roten Applikationen. Die Polizei in Dillenburg sucht nach dem Besitzer des Drahtesels und bittet ihn sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden. Nach einem entsprechenden Eigentumsnachweis wird es an diesen ausgehändigt.

Haiger und Herborn: Gefahrguttransporte im Visier -

Am Montagmorgen nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill, unterstützt von der Gefahrgutüberwachung des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Dillenburg, Gefahrguttransporter unter die Lupe. Hierzu richteten sie in Haiger, in Höhe einer Spedition, und in Herborn auf der Westerwaldstraße entsprechende Kontrollstellen ein. Insgesamt überprüften sie 26 Lkw, von denen neun mit Gefahrgut beladen waren. Bei 23 schritten die Verkehrsexperten ein und mussten Maßnahmen gegen den Fahrer oder wegen Fahrzeugmängel einleiten. Weil ein Gefahrgutfahrer keine Beförderungspapiere mitführte, durfte er seine Fahrt nicht fortsetzen. Ebenso erging es zwei seiner Kollegen, da sie die entsprechenden Genehmigungen für ihre Gefahrgut-Touren nicht vorzeigen konnten. Drei Brummifahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Zwei Fahrer hielten die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten nicht ein. Zudem stellten die Polizisten an vier Fahrzeugen kleinere technische Mängel fest, die nun von den Speditionen behoben werden müssen.

Herbornseelbach - B 255: Ladung verloren / Polizei bittet um Mithilfe -

Am Freitagnachmittag lagen zwischen Ballersbach und Herbornseelbach kleinere Metallteile auf der Fahrbahn der Bundesstraße. Offensichtlich hatte diese ein in Richtung Herborn fahrender Laster von der Ladungsfläche verloren. Beim Überfahren eines der Teile wurde ein Pkw beschädigt. Die Straßenmeisterei säuberte die Bundesstraße. Die Polizei in Herborn sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Laster machen können, der die Ladung verlor. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Lack zerkratzt -

Im Forum-Parkhaus beschädigten Unbekannte einen schwarzen BMW. Der dreier Kombi stand am Mittwoch, zwischen 14.30 Uhr und 20.20 Uhr auf der Ebene 1 des Parkhauses. Der Täter trieb rundherum Kratzer in den Lack. Die Reparatur wird mindestens 4.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

