POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++ Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt+++

Wiesbaden (ots)

1. Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 05.07.2023, 08:15 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen ist ein Motorradfahrer im Schiersteiner Kreuz von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Ein 23-Jähriger befuhr mit einer Yamaha die A 643 von Mainz kommend und wollte am Schiersteiner Kreuz auf die A 66 in Richtung Frankfurt abfahren. In der Rechtskurve der Tangente kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonschutzmauer. Von dort wurde er nach rechts abgewiesen, rutschte über die Fahrbahn und verlor Kontakt zum Motorrad. Schließlich kam der schwer verletzte Mann am Fahrbahnrand zum Liegen. Nach erster Behandlung am Unfallort, brachte der Rettungsdienst den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 5.000 EUR.

