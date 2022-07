POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Großenkneten +++ Radfahrerin leicht verletzt +++ Verursacherin entfernt sich

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Montag, 11. Juli 2022, gegen 21:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war aber nicht erforderlich. Der 27-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Kia den Stickgraser Damm in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Berliner Straße wollte er nach rechts abbiegen. ...

mehr