POL-HOM: Brand eines Wohnmobils auf dem Parkplatz des KOI

Bexbach (ots) - Am 27.02.2022 kam es in den Vormittagsstunden zu dem Brand einer Thuja-Hecke in der Goethestraße in Bexbach. Wie nach Angaben der Geschädigten erst jetzt bekannt wurde, gab es ein Paar, um die 30 Jahre, die vormittags vermutlich als Spaziergänger unterwegs waren und einen Mann beobachtet haben könnten, der vermutlich mit der Tat in Verbindung steht. Das Paar soll sich bezüglich der gemachten Beobachtungen an die Geschädigte gewandt haben. Das Paar wird ...

mehr