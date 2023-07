Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Helfer von Gruppe angegriffen und mit Messer verletzt - Tat als versuchter Totschlag hochgestuft +++ 19-Jähriger beraubt +++ Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich

Wiesbaden (ots)

1. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen: Helfer von Gruppe angegriffen und mit Messer verletzt - Tat als versuchter Totschlag hochgestuft, Wiesbaden, Kostheim, Maaraustraße, 25.06.2023, 02.45 Uhr,

(pl)Nachdem in der Nacht zum Sonntag, den 25.06.2023 am Kostheimer Weinprobierstand ein couragierter Helfer von mehreren jungen Männern gemeinschaftlich angegriffen und mit einem Messer verletzt wurde, hat die Wiesbadener Staatsanwaltschaft die Tat zwischenzeitlich als versuchtes Tötungsdelikt hochgestuft.

In der besagten Nacht kam es gegen 02.45 Uhr im Bereich des Weinprobierstandes zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Männer und einem 59-jährigen Anwohner, bei welcher der 59-Jährige zu Boden ging. Ein 39 Jahre alter Nachbar eilte dem Angegriffenen sofort zur Hilfe und ging dazwischen. Nun richteten sich die Aggressionen gegen den Helfer und er wurde von den Tätern attackiert. Hierbei erlitt der 39-Jährige so schwere Verletzungen, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Angreifer waren alle im Alter von 18 bis 20 Jahren und relativ groß. Zudem habe einer der Männer aus der Gruppe eine Brille getragen, ein weiterer habe längere Haare gehabt. (siehe Pressemitteilung vom 25.06.2023)

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Angreifer gemeinschaftlich und bewusst auf den Kopf des am Boden liegenden Helfers eingetreten haben, nachdem sie von einer Person der Gruppe verbal dazu aufgefordert wurden. Da die Tritte zum Kopf und der Angriff mit einem Messer potentiell lebensgefährdende Tathandlungen darstellen, ermittelt das Haus des Jugendrechts nun wegen versuchten Totschlags und nimmt weiterhin Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. 19-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Murnaustraße, 05.07.2023, 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)In der Murnaustraße wurde einem 19-jährigen Mann am späten Mittwochnachmittag Bargeld geraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 17.30 Uhr im Bereich des Schlachthofs einem jungen Mann begegnet, der ihn zunächst in ein Gespräch verwickelt habe. Im weiteren Verlauf habe der Täter den 19-Jährigen aufgefordert, sein Bargeld herauszurücken. Als der Geschädigte dieser Aufforderung zunächst nicht nachgekommen sei, soll der Unbekannte ihm ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Nach der Aushändigung des Bargelds sei der Räuber dann mit der Beute zu Fuß geflüchtet. Der Täter soll etwa 18-19 Jahre alt, dünn sowie ca. 1,75-1,80 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Baseballmütze, ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle lange Hose getragen haben. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Keller von Dieben heimgesucht,

Wiesbaden-Nordenstadt, Kiebitzweg, 04.07.2023 bis 05.07.2023,

(pl)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden im Kiebitzweg in Nordenstadt die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses von Dieben heimgesucht. Die Täter drangen zunächst in die Tiefgarage des Hauses ein und gelangten von dort aus in die Kellerräume, wo sie dann Abteile aufbrachen und hieraus ein Pedelec sowie weitere Gegenstände entwendeten. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Wielandstraße, 05.07.2023, 11.50 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmittag im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring/Wielandstraße eine 25-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Ein 39-jähriger Autofahrer war gegen 11.50 Uhr mit seinem Audi von der Schiersteiner Straße kommend auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Biebricher Allee unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Mercedes der von rechts kommenden 25-jährigen Autofahrerin kam. Diese wollte zu diesem Zeitpunkt von den dortigen Liegenschaften kommend nach links in den Konrad-Adenauer-Ring einbiegen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 25-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 39-Jährige bei Rot zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein.

