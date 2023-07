Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden" +++ Alkoholisiert mehrere Unfälle verursacht und geflüchtet

1. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 30.06.2023 bis 03.07.2023,

(pl)In Wiesbaden wurden zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen eine Baustelle, zwei Wohnungen und ein Optikergeschäft von Einbrechern heimgesucht. Am Freitagmorgen brachen Unbekannte auf einem Baustellengelände in der Balthasar-Neumann-Straße in zwei Container ein und entwendeten hieraus Baumaschinen im Gesamtwert von rund 9.000 Euro. In der Schiersteiner Straße waren am Samstag zwischen 15.00 Uhr und 17.50 Uhr Wohnungseinbrecher zugange und erbeuteten unter anderem hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld. Ebenfalls auf Bargeld und Schmuck hatten es Unbekannte auch am Sonntagabend beim Einbruch in eine Wohnung in der Humboldtstraße abgesehen. In diesem Fall schlugen die Täter zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr zu. In der Nacht zum Montag versuchten unbekannte Täter gegen 03.45 Uhr die Eingangstürscheibe eines Optikergeschäftes in der Mauergasse einzuschlagen. Die Glasscheibe hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Steinberger Straße, 01.07.2023 bis 02.07.2023,

(pl)Zwischen Samstag und Sonntag machten sich unbekannte Täter in der Steinberger Straße an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Sie öffneten diesen gewaltsam und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht, Wiesbaden, 30.06.2023, 18.00 Uhr bis 02.07.2023, 11.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter drangen zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag in Wiesbaden in die Innenräume von mindestens drei geparkten Fahrzeugen ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. Sie wurden in allen drei Fällen fündig und entwendeten unter anderem eine Geldbörse, ein Smartphone sowie eine Bauchtasche mit den darin befindlichen Wertgegenständen. Die betroffenen Autos waren im Bereich Edisonstraße, Dotzheimer Straße und Bernhard-Schwarz-Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 30.06.2023, 19.00 Uhr bis 01.07.2023, 02.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag führte die Wiesbadener Polizei wieder Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 19.00 Uhr und 02.15 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs und kontrollierten insgesamt 41 Personen, wovon eine zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Darüber hinaus wurden abgepackte Betäubungsmittel aufgefunden und bei einer Kontrolle innerhalb der Waffenverbotszone ein Pfefferspray sichergestellt.

5. Erheblich alkoholisiert mehrere Unfälle verursacht und geflüchtet, Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstraße, Bernhard-Schwarz-Straße, 02.07.2023, 20.00 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hat ein erheblich alkoholisierter Autofahrer im Bereich der Reichsapfelstraße sowie der Bernhardt-Schwarz-Straße in Wiesbaden-Schierstein mehrere Unfallfluchten begangen und hierbei mindestens drei geparkte Autos sowie den Blitzableiter eines Hauses beschädigt. Gegen 20.00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein mit zwei Männern besetzter schwarzer Kia Kombi Schlangenlinien fahrend durch Schierstein unterwegs sei und hierbei Unfälle versucht habe. Der Fahrer ließ den erheblich beschädigten Unfallwagen schließlich in der Bernhardt-Schwarz-Straße zurück und trat mit seinem Beifahrer zu Fuß die Flucht an. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten der mutmaßliche Fahrer, ein 42-jähriger Wiesbadener, und dessen Mitfahrer im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Ein bei dem 42-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,0 Promille. Er wurde daraufhin zwecks Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier gebracht und dessen Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

