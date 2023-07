POL-EL: Rhede - Einbruch in Arztpraxis

Ringe (ots) - Am Lambergweg in Ringe haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag zwischen 1 und 7 Uhr ein Solarmodul von einem Weidezaun entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 440 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: ...

