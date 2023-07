POL-EL: Ringe - Solarmodul gestohlen

Dersum (ots) - Dersum - Versuchter Einbruch In der Nacht zu Donnerstag zwischen 23 und 8.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen Container auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Herzogstraße in Dersum einzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

