POL-EL: Nordhorn - Kabeltrommel gestohlen

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Freitag zwischen 21 und 6.40 Uhr Zugang zu einem Betriebsgelände an der Hauptstraße in Meppen. Dort brachen sie in ein Lager ein und entwendeten mehrere Kupfer- und Metallteile. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. ...

