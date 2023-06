Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nordhorn (ots)

Heute gegen 12.50 Uhr kam es in der Straße "Mitteldiek" in Nordhorn zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Rollerfahrer befuhr den Mitteldiek in Richtung Wietmarschen. Am Unfallort kreuzt ein Wirtschaftsweg die Fahrbahn. Als der Rollerfahrer den Mitteldiek queren wollte, übersah er vermutlich den von der Seite kommenden Pkw, VW Tiguan, der von einer 57-jährigen Frau geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, infolge dessen der 59-Jährige in den Seitenraum des Pkw geschleudert wurde. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der Rollerfahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungs- und Notarztwagen waren vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell