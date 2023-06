Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Salzbergen (ots)

Gestern gegen 09.55 Uhr kam es in der Straße "Ohner Weg" in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner Kawasaki den Ohner Weg in Fahrtrichtung Ohne, als er im Kurvenbereich vermutlich wegen Rollsplitt zu Fall kam und sich schwer verletzte. Kurz darauf war ein 51-jähriger Motorradfahrer in selbige Richtung unterwegs. Er musste dem gestürzten Kawasaki-Fahrer ausweichen und kam dadurch ebenfalls zu Fall, blieb jedoch verletzungsfrei. Insgesamt entstand an beiden Motorrädern ein Sachschaden in Höhe von etwa 1750 Euro.

