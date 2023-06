Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Vreese (ots)

Zwischen Mittwoch, 10.00 Uhr, und Donnerstag, 04.20 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in der Werlter Straße in Vrees in ein Backwarengeschäft eingedrungen und haben diverse Süßigkeiten und Energygetränke entwendet. Die Höhe des Sachschadens in bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer: 05952 93450 zu melden.

